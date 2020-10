Giornata molto prolifica in termini di presentazioni per Huawei, che dopo aver presentato sia la gamma flagship dei nuovi Mate 40, sia le cuffie FreeBuds Studio e tanti altri accessori, ha lanciato anche il nuovo Mate 30E Pro 5G, versione rivisitata del top gamma 2019, per specifiche.

Huawei Mate 30E Pro 5G: tutto quello che c'è da sapere su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Il design del “nuovo” Huawei Mate 30E Pro 5G è esattamente identico a quello del Mate 30 Pro 5G, ma ne rivede le specifiche verso l'alto. Anzitutto, troviamo il chipset Kirin 990E, versione rivisitata del 990, con GPU a 14 Core Mali-G76 ed NPU large/micro-core. Per quanto riguarda il display, abbiamo una soluzione da 6.53″ OLED Full HD+ (2400 x 1176 pixel).

Passando alla fotocamera, il Mate 30E Pro 5G è dotato di un modulo triplo identico a quello del gemello, cioè da 40 + 40 + 8 MP, con ultra-grandangolare, teleobiettivo, Zoom ottico 3x, Zoom ibrido 5x e Zoom digitale 30x. La selfie camera è la stessa 32 MP del precedente con telecamera di profondità 3D. Per la memoria abbiamo 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage espandibili fino a 256 GB. Il modulo batteria è da 4500 mAh con ricarica rapida a 27 W. Certificato IP68, ha il supporto al Bluetooth 5.1 e audio LDAC HD, presente l'NFC. Il sistema operativo è la EMUI 11 basata su Android 10. Mancano i Servizi Google.

Huawei Mate 30E Pro 5G – Prezzo e disponibilità

Il Huawei Mate 30E Pro 5G arriva quindi in Cina da domani, 23 ottobre 2020, ma non se ne conosce ancora il prezzo. Chiaramente, esso sarà messo in un price range più basso rispetto a quello dei Mate 40, ma potrebbe avere un costo simile a quello del suo precedessore.

