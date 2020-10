Siamo ad una decina di giorni dalla fatidica presentazione di tutta la gamma di Mate 40, ma pare che non saranno gli unici smartphone che verranno lanciati: infatti, pare che Huawei voglia lanciare anche un Mate 30 Pro E, dalle presunte specifiche molto interessanti.

Huawei Mate 30 Pro E: tutto quello che sappiamo su specifiche, prezzo e uscita

A guardare il design dello smartphone venuto fuori sul TENAA, il prossimo Huawei Mate 30 Pro E sarà quasi identico al Mate 30 Pro 4G, confermando la fotocamera circolare ed il form factor ormai familiare. Quanto alle specifiche, il leaker di Weibo KanShan ha mostrato come il chipset Kirin 990 sarà la CPU di questo telefono. Per il display, dovrebbe essere una soluzione OLED da 6.53″. Guardando alla memoria, dovrebbe arrivare in tre tagli di RAM da 6/8/12 GB, mentre per lo storage sempre tre tagli da 128/256/512 GB. Per la batteria, è riportato un modulo da 4400 mAh.

Mate 30 Pro E🤔 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 12, 2020

Al momento, non ci sono informazioni sul resto delle specifiche o se arriverà effettivamente con il nome di Huawei Mate 30 Pro E, ma anche leaker occidentali come RODENT950 si è sbilanciato con questo nome, facendo presagire che negli ambienti insider di Huawei ci sia qualcosa di più che concreto. Non ci resta quindi che attendere la data di uscita del 22 ottobre 2020, per scoprire tutti i dettagli. Nessun dettaglio ovviamente anche per il prezzo.

