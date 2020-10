Come installare i servizi Google su Huawei e Honor | Ottobre 2020

In questa guida torniamo a spiegarvi come installare i servizi Google sugli smartphone Huawei e Honor che ne sono sprovvisti. Da quando il ban USA è stato inferto all'azienda cinese, tutti gli ultimi smartphone commercializzati devono necessariamente basarsi esclusivamente sugli Huawei Mobile Services. Questo significa niente Gapps, niente Play Store e l'incompatibilità con servizi bancari ed altri malfunzionamenti che ne possono derivare. Tuttavia, per quanto non in maniera ufficiale, di tanto in tanto spunta fuori un nuovo metodo che permette di riportare l'ecosistema Google sugli smartphone bannati.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo.

Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2020

Come installare i servizi Google su Huawei ed Honor con Googlefier

A mesi di distanza dal precedente metodo per installare i servizi Google su Huawei ed Honor, quello di cui vi parliamo oggi si basa su Googlefier. Si tratta di un'app studiata proprio per rendere ancora più semplice la procedura di installazione dei Google Mobile Services. Utilizza sempre LZPlay,

Modelli compatibili

Come indicano gli sviluppatori, l'app Googlefier è compatibile solamente con gli smartphone Huawei e Honor con Android 10/EMUI 10 e superiore usciti prima di aprile 2020. Inoltre, è necessario che la EMUI abbia una versione inferiore alla 10.1.0.150. Per qualsiasi domanda in merito, vi rimandiamo alla pagina FAQ dedicata.

Gli sviluppatori specificano che potrebbe funzionare ugualmente anche su dispositivi non compatibili, ma potrebbe dar comunque problemi. Inoltre, pare che la procedura abbia qualche tipo di conflitto sui dispositivi Honor, perciò non vi assicuriamo che possa funzionare sul vostro. Per esempio, provando ad installare Googlefier su un Honor 9A inizialmente sembra andare ma poi si blocca verso la fine della procedura.

Prerequisiti

uno smartphone Huawei / Honor supportato;

app Googlefier

Guida all'installazione

La prima cosa da fare è ovviamente scaricare ed installare l'app Googlefier sul vostro smartphone Huawei o Honor. Al primo avvio vi viene chiesto di accettare alcuni permessi, dopodiché cliccate sul tasto “Backup“. Per proseguire vi viene detto di cambiare la data del dispositivo: dalla schermata “Data e ora” a cui siete reindirizzati togliete la spunta da “Imposta automaticamente” e impostate 2019 come anno. Tornate indietro, ri-cliccate sul tasto “Backup“, confermate ed avviate la disinstallazione e la reinstallazione dell'app Backup.

Cliccate su “Fine” per avviare la procedura di login in Backup. Accettate le varie schermate e, arrivati nella pagina “Backup e ripristino“, cliccate sui 3 pallini in alto a destra. Selezionate “Ripristino dalla memoria interna” e scegliete l'unico file presente “12 agosto 2020, 19:44“. Nella schermata successiva “Dettagli backup” lasciate tutto come trovate e cliccate in basso su “Ripristino“. Vi viene chiesto di inserire la password che trovate subito sotto, “bender007“, e premete OK per completare il ripristino.

Tornate nell'app Googlefier per proseguire. A questo punto dovete selezionare il primo riquadro 01, per installare i servizi Google necessari. Vi viene chiesto di reimpostare la data: nella schermata che compare vi basta ri-attivare l'opzione “Imposta automaticamente“. Andate nella home e adesso avrete l'icona di LZPlay. Aprite l'app, selezionate “Attiva“, confermate i permessi richiesti per finire in una schermata in lingua cinese: cliccate sul tasto blu in basso per avviare l'installazione dei GMS.

Appena si avvia tornate nell'app Googlefier e cliccate di nuovo su 01. Confermate l'installazione dell'app MicroG – HUAWEI Fix EloyGomezTV ed apritela: è lo step necessario per far sì che il vostro smartphone Huawei/Honor venga riconosciuto come ufficiale dai servizi Google. Cliccate su “Account“, poi su “Accedi” ed inserite i dati del vostro account Google per effettuare l'accesso. Potrebbe essere necessario ripetere questa operazione 1 o 2 volte prima di veder comparire la schermata di login. Per verificare che l'accesso sia avvenuto correttamente, andate in “Impostazioni/Account” e dovreste vedere la voce “Google” con l'account appena inserito.

A questo punto riaprite Googlefier e selezionate il riquadro 03. Installate i file APK che compaiono, necessari per completare i servizi Google da utilizzare sul vostro telefono: Contatti, Play Store, SharedLibrary, Account Manager, Framework e così via. Una volta completate le varie installazioni, vi verrà aperta la pagina “Informazioni applicazione” della succitata app MicroG. Cliccate su “Termina” e poi su “Disinstalla“. Fatto ciò, confermate l'installazione dei Google Play Services e, una volta completata, aprite l'app Play Store. Se tutto è andato come previsto, si apre con un messaggio di errore dei Google Play Services in alto. Chiudete dal multitasking e riaprite l'app 2 o 3 volte, riapritelo per l'ennesima volta e provate a scaricare un'app qualsiasi come YouTube. Potrebbe volerci qualche secondo di attesa (il messaggio d'errore rimane), ma dovrebbe scaricare ed installare l'app correttamente.

Ritornate in Googlefier, cliccate sul riquadro 03 ed avviate l'installazione di Google Account Manager. Riaprite il Google Play Store, scaricate un'altra app, dopodiché andate di nuovo in Googlefier e cliccate sul riquadro 03. Nella schermata dei Google Play Services cliccate su “Termina” e “Disinstalla” per avviare una nuova installazione di essi. A questo punto riavviate lo smartphone e, una volta riacceso, aprite LZPlay e cliccate sul tasto blu in basso. Riaprite Googlefier, cliccate sul tasto 03 e, in Google Services Framework, cliccate su “Termina“, poi su “Memoria”, su “Cancella dati” e “Cancella cache.

Riavviate nuovamente lo smartphone e dovreste esserci: niente più messaggio di errore dei Play Services, anche se potreste dover ripetere questo loop di passaggi qualche volta.

