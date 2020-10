Il sistema operativo di Huawei, HongmengOS, è nato con un obiettivo ben preciso: portare un'alternativa di stampo cinese nella tecnologia. Esso sarà integrato in tanti settori, che parte dagli elettrodomestici e finisce agli smartphone. Tra questi settori c'è anche quello dell'automotive, con degli Smart Screen Huawei integrati nelle auto più moderne proprio con HarmonyOS.

Huawei: HarmonyOS sullo Smart Screen per auto farà scalpore nel settore

A riportare la notizia dello Smart Screen per auto di Huawei con HarmonyOS è stato il noto leaker di Weibo Changan Digital Jun, spesso molto attento alle vicende del colosso cinese, che afferma che l'accessorio tecnologico farà scalpore nel settore, con un'interconnessione tra sistema operativo e auto mai vista, con tutta la potenza di HongmengOS per la prima volta in modo tangibile. Oltre tutto, sarà qualcosa di realmente inedito, quindi potrebbe davvero essere innovativo come sostiene.

A dirla tutta, non è una novità che HarmonyOS di Huawei sarà integrato nelle auto smart, dato che qualche mese fa era stata annunciata la collaborazione con BYD proprio per portare il sistema operativo proprietario sulle automobili elettriche del brand cinese. Insomma, da ovunque lo si veda HongmengOS è un qualcosa destinato a generare grande curiosità e forte interesse di tanti investitori, che potrebbe essere la soluzione giusta per Huawei per restare leader di mercato.

