Huawei e HarmonyOS: prime immagini dell’ecosistema IoT

Ogni qual volta si parla di HarmonyOS, ci si interroga su quali smartphone Huawei saranno i primi a sfoggiare l'inedito sistema operativo. La verità è che l'azienda sta pianificando una diffusione dell'OS che partirà altrove, più precisamente con i dispositivi IoT a sfondo domotico. Fin da subito è stato chiaro che HarmonyOS sarebbe stato un elemento determinante per lo sviluppo dell'ecosistema. La volontà è quella di essere sin da subito più capillare possibile, lavorando anche al fianco di colossi dell'elettronica, montando HarmonyOS su prodotti di terze parti. Un'operazione similare (ma non sovrapponibile) a quello che fa Xiaomi con le proprie aziende satellite: e adesso abbiamo nuove immagini leaked che ci danno un assaggio di questo ecosistema HarmonyOS.

Huawei: trapelano le prime immagini dell'ecosistema di dispositivi HarmonyOS

La fonte è un insider cinese, il quale a quanto pare ha preso parte ad un evento Huawei dedicato ad HarmonyOS. Nelle foto, infatti, vediamo quelle che sembrano essere delle slide di presentazione mostrate sul grande schermo. Nella prima immagine vediamo uno smartwatch che sembra essere Huawei Watch GT 2, visto che sappiamo che sarà uno dei primi a montare l'inedito OS. Al suo fianco vediamo dispositivi più “atipici”, come un cuociriso ed un erogatore dell'acqua, ma anche una lavatrice, uno speaker smart come il Huawei Sound X e la Huawei Vision TV.

Il senso di queste slide è riassumere il concetto di utilizzo di HarmonyOS, ovvero raggruppare tutti i dispositivi compatibili in un unico macro-gruppo in grado di comunicare fra di loro. Ma non solo: fra le foto ci sono anche alcuni dispositivi in azione dal vivo, sui quali compare uno sticker “Powered by HarmonyOS“. Questo sticker sembra nascondere un chip NFC, con cui mettere rapidamente in abbinamento i dispositivi adiacenti. A questo punto non vediamo l'ora di scoprire quando HarmonyOS debutterà in Europa e con quali prodotti lo farà.

