Huawei conferma la data della prima Beta di HarmonyOS 2.0

Ormai la strada sembra essere tracciata: dopo la conferma del ban degli Stati Uniti, Huawei ha deciso di dare una spallata al mercato, accelerando i lavori sul proprio sistema operativo, ovvero HarmonyOS. Sembra proprio, dunque, che tale interfaccia sia destinata ad arrivare su tantissimi prodotti del brand, compresi gli smartphone. Entro la fine dell'anno, quindi, la situazione dovrebbe sbloccarsi.

Aggiornamento 29/10: Huawei torna a parlare di quando dovremmo vedere la prima Beta di HarmonyOS 2.0. Ve ne parliamo a fine articolo.

HarmonyOS, in versione beta, è quasi pronto

Da quello che abbiamo potuto capire in queste ore, pare che il colosso cinese sia pronto ad una rivoluzione. HarmonyOS dovrebbe arrivare, infatti, su smartphone entro la fine dell'anno, con le prime versioni beta. Molto probabilmente, quindi, i primi fortunati clienti a poter provare tale interfaccia saranno i possessori degli ultimi device top di gamma, come Huawei P40 Pro (qui trovi la recensione completa).

Nella prima fase di aggiornamento, i dispositivi riceveranno una versione beta di HarmonyOS, probabilmente già a dicembre 2020. Questo periodo, infatti, è stato confermato anche dall'azienda stessa. Non abbiamo, purtroppo, maggiori delucidazioni in merito alla versione stabile, e al suo approdo su smartphone. Se ne riparlerà, dunque, sicuramente l'anno successivo, nel 2021, quando probabilmente HarmonyOS sarà pronto ad essere installato su quasi ogni device sprovvisto di servizi Google.

Aggiornamento 29/10

In seguito alla sua presentazione ufficiale, la dirigenza di Huawei è tornata a parlare di HarmonyOS 2.0, chiarendo un dubbio primario. In molti si chiedono quando potremo vedere una prima Beta dell'OS proprietario, informazione su cui si è nuovamente esposto Wang Chenglu, presidente del dipartimento software dell'azienda.

Come da egli affermato, lo sviluppo sta procedendo molto bene, rispettando la tabella di marcia che il team ha stilato. Viene così confermato il mese di dicembre come quello durante il quale sarà rilasciata la Beta di HarmonyOS 2.0, salvo inconvenienti. Non viene specificato, però, se si tratterà di una Beta pubblica o privata, anche se personalmente propendo per la seconda ipotesi.

