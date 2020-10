Acquistando le nuove cuffie TWS premium del colosso cinese entro il 31 ottobre vi permette di ricevere in regalo anche una Huawei Band 4 Pro e 6 mesi di Music VIP Membership gratis, ma ora c'è un motivo in più per acquistare le FreeBuds Pro dallo store online ufficiale del brand: infatti, solo per il giorno di Halloween è possibile utilizzare un codice sconto dedicato, che permette di risparmiare 30€!

Offerta di Halloween per Huawei FreeBuds Pro: ecco come risparmiare sull'acquisto delle nuove TWS premium

Se siete interessati a mettere le mani sulle cuffie Huawei Freebuds Pro ma aspettate una spintarella, forse Halloween e le sue offerte potrebbero essere il momento propizio. Solo per la giornata del 31 ottobre 2020 sarà possibile acquistare le cuffie su Huawei Store risparmiando 30€ sul prezzo di vendita grazie al codice sconto AHLWN30OFF. Non dovrete far altro che accedere alla pagina dedicata al prodotto (che trovate qui), inserirlo nel carrello ed inserire il coupon nell'apposita sezione, prime di procedere con l'acquisto.

L'interessante iniziativa di Halloween fa scendere il prezzo a 149€: una cifra che unita alla Huawei Band 4 Pro e ai 6 mesi di musica in regalo rende l'offerta ancora più allettante.

Per quanto riguarda le nuove cuffie TWS di Huawei, date un'occhiata alla nostra recensione per saperne di più. Grazie alla cancellazione intelligente e dinamica del rumore e alla possibilità di connettere gli auricolari con due device contemporaneamente (Android, iOS o Windows), le FreeBuds Pro sono la scelta ideale per chi cerca un prodotto di qualità, ma senza spendere una fortuna (specialmente grazie alla promo di Halloween).

