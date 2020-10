Arrivate da pochissimo in Italia, le nuove FreeBuds Pro fanno già gola a tanti utenti sia appassionati di tecnologia che di musica e sport. Proprio per questo, Huawei ha lanciato un'offerta lancio sul proprio sito con le nuove cuffie TWS ANC in abbinata con la Band 4 Pro e 6 mesi di Huawei Music gratis.

Aggiornamento 13/10: le nuove cuffie TWS arrivano in offerta su Amazon ad un prezzo bestiale. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Huawei FreeBuds Pro: il meglio della musica e dello sport in un'unica offerta

Huawei non è nuova ad offerte inclusive anche di altri prodotti, spesso molto interessanti, ma un bundle come quello dedicato alle cuffie TWS ANC in-ear FreeBuds Pro potrebbe essere davvero imperdibile. La qualità degli auricolari è davvero molto alta, almeno nelle specifiche, ma con l'aggiunta della Huawei Band 4 Pro, tra le migliori smartband sul mercato e l'aggiunta del servizio Music per 6 mesi gratis, è davvero un best buy.

FreeBuds Pro in sconto sullo store ufficiale, con tanti premi | Fino al 31 ottobre

Huawei viene incontro ai suoi utenti e prolunga l'ottima offerta che prevede le nuove cuffie TWS in-ear FreeBuds Pro, che abbiamo recensito, in bundle con la smartband Band 4 Pro e 6 mesi del servizio Music Vip Membership al solo prezzo degli auricolari.

Chi effettua l'acquisto presso il sito Huawei Store, a questo link, riceverà gli omaggi contestualmente alla spedizione delle FreeBuds Pro, tutti i dettagli qui. L'offerta per le cuffie, la smartband ed il servizio musica è valida fino al 31 ottobre 2020, prolungando di molto il termine precedente dello scorso 2 ottobre 2020.

Huawei FreeBuds Pro con Band 4 Pro e 6 mesi di Music inclusi: ecco la super offerta su Amazon | Aggiornamento 13/10

Se siete interessati a mettere le mani sulle nuove cuffie TWS del brand cinese – un vero e proprio concentrato di tecnologia – vi segnaliamo un'offerta su Amazon con tanto di spedizione Prime. Le Huawei FreeBuds Pro scendono a soli 151€ e come nella promo di lancio (trovate i dettagli leggendo il paragrafo precedente di questo articolo) sarà possibile ricevere in regalo la Band 4 Pro e 6 mesi di Huawei Music Gratis.

Insomma, al momento non è chiaro se si tratti di un errore di prezzo ma ovviamente è bene approfittarne subito, dato che non è dato di sapere quando sarà rimossa. Nel caso, si tratta comunque di un acquisto su Amazon (con Prime), quindi con tutte le garanzie della piattaforma di e-commerce. In basso trovate il link alla pagina dedicata al prodotto.

Le occasioni dell'Amazon Prime Day continuano sul nostro canale Telegram: in basso trovate tutte le offerte in tempo reale, insieme al pulsante per iscrivervi al canale e visualizzare tutte le promo direttamente dall'app.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu