Huawei: un altro Stato abbandona le sue apparecchiature 5G

Non è sicuramente il periodo migliore nella storia di un'azienda come Huawei, che sotto il profilo politico ed economico sta vivendo un momento difficile. A causa del ban degli Stati Uniti, infatti, secondo alcuni dati avrebbe perso anche il primato nel mercato degli smartphone, a vantaggio di Samsung. Oltre questo, poi, c'è tutto il discorso riguardante il 5G, con alcuni Stati che non hanno voluto adottare le sue apparecchiature 5G. Chi si è aggiunto a questa lista?

Huawei e ZTE banditi anche dalla Svezia

Da qualche ora è spuntata una notizia che sicuramente non avrà fatto piacere a Huawei. La Svezia ha deciso, infatti, di non voler adottare più le apparecchiature 5G del colosso cinese, così come quelle di ZTE. Tutte le antenne già messe in piedi dalle due aziende, dunque, dovranno essere smantellate prima del 2025, per essere sostituite da quelle di altri brand. Una situazione che rischia di rallentare la modernizzazione di questo Stato.

Sotto la pressione degli Stati Uniti anche la Svezia non ha saputo resistere. Dopo il Regno Unito, dunque, anche tale Paese ha deciso di bandire Huawei, dopo un'attenta valutazione delle forze armate svedesi e dell'agenzia di sicurezza svedese. Che sia giusto o meno, questo processo non farà altro che allungare i tempi per l'installazione di una rete 5G solida e funzionale.

