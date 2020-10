Honor Watch GS Pro e Watch ES ad un prezzo incredibile per gli Amazon Prime Day

I nuovi smartwatch del brand cinese, freschi di lancio, sono già disponibili in offerta ad un prezzo bomba, grazie agli Amazon Prime Day. Per i giorni 13 e 14 ottobre, Honor Watch GS Pro e Watch ES saranno acquistabili in sconto grazie al codice dedicato, un'occasione da non perdere se siete a caccia di un nuovo sportwatch di qualità e ricco di funzioni!

Honor Watch GS Pro e Watch ES sono in offerta con Coupon per gli Amazon Prime Day

Se volete saperne di più sul nuovo smartwatch top di Honor, date un'occhiata alla nostra recensione completa, perfetta per conoscere tutti i segreti di questo indossabile votato allo sport.

In basso trovate i link all'acquisto per entrambi i modelli, direttamente su Amazon e con spedizione Prime. Un dettaglio importantissimo: cliccate sul dispositivo che vi interessa e prima di procedere con l'acquisto mettete la spunta alla voce Coupon presente subito sotto il prezzo. Dopodiché dovrete inserire anche un codice sconto prima di procedere con il pagamento, in modo da beneficiare della super offerta.

Con il codice HONORGSPRO, il modello Watch GS Pro scenderà a 174.99€ mentre utilizzando HONORHES, il Watch ES potrà essere acquistato a 84€!

Le occasioni dell'Amazon Prime Day continuano sul nostro canale Telegram: in basso trovate tutte le offerte in tempo reale, insieme al pulsante per iscrivervi al canale e visualizzare tutte le promo direttamente dall'app.

