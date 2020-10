Halloween si avvicina e di solito è un periodo pieno di iniziative tech e offerte interessanti. Come quella di Honor, che lancia la campagna “Halloween 2020 – Niente Scherzetto, solo Dolcetto” sul proprio sito ufficiale fino a fine mese di ottobre 2020 con sconti fino a 200 €.

Honor: ecco le offerte in sconto per l'iniziativa Halloween 2020

Per iniziare la carrellata di prodotti in sconto per l'iniziativa Honor Halloween 2020, partiamo con i notebook MagicBook 14 e 15 con processore AMD Ryzen 4000 in vendita al prezzo di 649.90 € grazie al Coupon ottenibile sul sito e con incluso il mouse Bluetooth Honor dal valore di 29.90 €, ottenendo quindi uno sconto di quasi 130 €.

Passando agli smartwatch, va in sconto il nuovissimo Honor Watch GS Pro, che invece del prezzo di listino 249.90 €, scende 199.90 €, mentre l'orologio smart lifestyle Watch ES scende a 89.90 €, oltre a Router 3 a 49.90 €.

Infine, c'è un ottimo sconto anche sul top gamma 2019 Honor 20, scontato di ben 200 € ed arriva quindi ad un prezzo di 299.90 €, ottimi considerato il fatto che ha i Servizi Google ed è ancora molto prestante. Ricordiamo che l'iniziativa sarà valida fino al 31 ottobre 2020 sul sito HiHonor Italia, di cui vi lasciamo il link per poter accedere alle offerte in sconto.

