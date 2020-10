Honor Band 6: primi indizi dall’app Huawei Health

Ormai è passato un bel po' di tempo dall'uscita dell'ultima smartband targata Honor. Dopo il lancio della Band 5 (qui trovate la nostra recensione) abbiamo avuto il debutto della versione 5i, ma da allora questa parte dei wearable del brand è rimasta scoperta. Ma le cose potrebbero cambiare prossimamente e la prova arriva dall'applicazione Huawei Health, dove viene mostrato un dispositivo dal nome in codice Aragorn: che si tratti proprio della futura Honor Band 6?

Se avete avuto il piacere di provare Honor Watch ES o Huawei Watch Fit (date un'occhiata al nostro confronto) potrebbe apparire chiaramente il motivo per cui le smartband sono state messe da parte: i dispositivi “slim” appaiono come il naturale proseguimento di questa categoria. Nonostante ciò la fascia di prezzo risulta comunque più elevata, senza contare la praticità e la schiera di appassionati legati alle smartband. Insomma, anche con il lancio di questi smartwatch una Honor Band 6 potrebbe essere dietro l'angolo e forse è Huawei Health a darci qualche dettaglio in più.

All'interno dell'applicazione dedicata al fitness e agli indossabili del binomio Huawei/Honor è spuntato un dispositivo dal nome in codice Aragorn. Sia il posizionamento che l'immagine sample fanno riferimento ad una smartband di Honor ed è impossibile non pensare ad una presunta Band 6.

Per il momento da parte della compagnia cinese tutto tace e non ci sono indiscrezioni in merito. Inoltre, scavando nel web non siamo riusciti a trovare maggiori dettagli su questo dispositivo Honor dal nome in codice Aragorn. Restiamo in attesa di saperne di più e non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

