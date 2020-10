È da un po' che non vediamo un Honor affacciarsi al nostro mercato, causa anche la perdita dei Servizi Google che ha un po' rallentato le spedizioni. Poco male però, perché una nuova soluzione entry-level potrebbe arrivare presto in Europa, cioè Honor 10X Lite, che dovrebbe essere il gemello diverso di Huawei P Smart 2021 nelle specifiche (e probabilmente anche nel prezzo) e non quindi il fratello minore di 10X uscito a maggio in Cina.

Honor 10X Lite: tutto su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Guardando al design, Honor 10X Lite è molto, molto simile a Huawei P Smart 2021, che abbiamo recensito, ma ha una disposizione diversa della fotocamera. I quattro sensori dell'Honor infatti sono disposti a L, rispetto al semaforo totalmente verticale dell'altro entry-level. Quanto al display, abbiamo una soluzione Full HD+ da 6.67″ (2400 x 1080 pixel) con fotocamera selfie punch-hole da 8 MP. Il chipset è il Kirin 710A prodotto da SMIC a 14 nm.

Passando alla memoria, sappiamo che come P Smart 2021, 10X Lite ha 4 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre tornando alla quad camera, abbiamo sensori da 48 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolare, macro e bokeh. Guardando poi alla batteria, anche qui abbiamo un modulo da 5000 mAh che dovrebbero garantire quasi due giorni di utilizzo. Quest'ultima è ricaricabile in maniera rapida con SuperCharge da 22.5 W. Non mancano Bluetooth 5.1, USB-C 2.0, jack da 3.5 mm, il Wi-Fi è Mono-Band e non c'è l'NFC. Sistema operativo Android 10 con Magic UI 3.1.

Honor 10X Lite – Prezzo e disponibilità

Il nuovo entry-level Honor 10X Lite arriverà molto a breve in Europa, ma non si sa precisamente quando e a che prezzo, si suppone intorno ai 199 € come riporta Roland Quandt, ma aspettiamo l'ufficialità per esserne sicuri.

