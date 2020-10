Sempre più smartphone Android si affacciano al mondo della realtà aumentata, questo grazie all'applicazione Google AR. Ma quali sono i nuovi smartphone a marchio Xiaomi, Redmi, POCO, OnePlus, OPPO, Realme, Vivo e ASUS che supporteranno l'SDK ARCore dei Google Play Services per AR?

Xiaomi, OPPO, Vivo, OnePlus: quali sono i nuovi smartphone che hanno il supporto ai Google Play Services per AR?

La lista di nuovi dispositivi cinesi che supportano la realtà aumentata per Android è molto vasta. Infatti, grazie alla collaborazione tra Google e gli OEM, sarà possibile aggiornare dal Play Store i Play Services per AR e questo riguarderà il supporto tanti smartphone Xiaomi, Redmi, POCO, OnePlus, Realme, Vivo, OPPO e anche ASUS. Ma quali sono questi smartphone?

Ecco la lista degli smartphone cinesi Android con il supporto AR tramite l'SDK ARCore di Google: Xiaomi Mi 10 Ultra, Mi Note 10 Lite, POCO M2 Pro, Redmi Note 9 Pro, OnePlus Nord, OPPO Reno 4 4G, OPPO Ace 2, Realme 7, 7 Pro, X3 SuperZoom, Narzo 20 Pro, Vivo X50 Pro+, X50, X50e, Y51s, Y70s, S7, V17, X23, Nex 3 4G/5G, iQOO U1, Z1x, ASUS ROG Phone 3.

Come fare quindi per attivare i Play Services per AR su questi smartphone? Bisogna andare su Play Store ed aggiornare questi servizi Google per la realtà aumentata. In questo modo, potrete utilizzare senza problemi applicazioni e giochi come Google Maps Live View e Pokémon GO.

Google Play Services per AR | Android | Download

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu