Come preventivato già da un po' di tempo a questa parte, il servizio Google Play Music oggi ha chiuso definitivamente i battenti. Al suo posto, l'applicazione di musica per eccellenza di Big G sarà – ovviamente – YouTube Music: se volete sapere come trasferire la vostra libreria di Play Music sulla nuova piattaforma, allora eccovi tutti i dettagli.

Google Play Music chiude i battenti

Con l'arrivo della nuova applicazione di musica in streaming targata YT, la presenza di Google Play Music è ormai diventata un surplus per la compagnia statunitense. Inutile avere a disposizione due applicazioni con la medesima funzione e per questo motivo è arrivato il momento di dire a Play Music e di trasferire la propria libreria musicale all'interno di YouTube Music: ecco come fare, in pochi e semplici passaggi.

Come trasferire la libreria di Play Music su YouTube Music

Basterà aprire l'applicazione di Play Music per trovarsi di fronte alla triste schermata: il logo del software si trasformerà automaticamente in quello di YouTube Music e comparirà un messaggio che invita a spostare la propria raccolta cliccando sull'apposito pulsante.

Per un periodo di tempo limitato sarà possibile spostare l'account e la relativa libreria; in alternativa, cliccando su Gestisci i tuoi dati, si potrà scegliere di scaricare/eliminare la raccolta musicale ed eliminare la cronologia dei consigli. Per quanto riguarda l'app di Google Play Music, su alcuni dispositivi non è ancora possibile procedere con la disinstallazione. Conviene quindi cancellare i dati e attendere che Google annunci una soluzione.

