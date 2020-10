La Germania cambia idea: nuova legge contro il 5G di Huawei

Inversione di tendenza importante in Germania che, sul fronte 5G, dichiara di non poter fare a meno di Huawei. Abbraccia così una posizione in netta opposizione con USA e Gran Bretagna. A differenza di questi ultimi, stando a quanto si apprende dai media tedeschi, pare che la Germania abbia anteposto l'economia nazionale ad interessi “estranei”.

Aggiornamento 01/10: retrofront della Germania sulla diffusione del 5G di Huawei. Trovate i nuovi dettagli a fine articolo.

Huawei indispensabile per lo sviluppo del 5G in Europa, anche in Germania

Pare ormai chiara la posizione della Germania nell'annosa disputa tra Huawei e gli Stati Uniti. La stessa cancelleria tedesca si è espressa positivamente sull'utilizzo delle tecnologie Huawei per le reti 5G. Questo ammettendo l'impossibilità di trovare un'altra soluzione che non danneggi l'economia del paese. Effettuando un bilancio tra costi e benefici, infatti, pare non ci possano essere ragioni oggettive per imporre un veto all'utilizzo degli impianti Huawei in Germania. Questo perché, stando ai primi audit interni svolti, per soppiantare l'intera infrastruttura Huawei sfruttando il lavoro di altri brand, si potrebbe andare incontro a tempi più lunghi del previsto.

Ad esprimersi in merito è lo stesso ministero dell'interno che, senza mezzi termini ha affermato che se la Germania dovesse privarsi delle infrastrutture di Huawei, potrebbe impiegare anni per ricostruire la rete 5G, senza considerare il contraccolpo economico che questo comporterebbe.

La Germania cambia idea sul 5G di Huawei | Aggiornamento 01/10

Evidentemente le nuove pressioni applicate dagli USA sui paesi alleati in Europa ha sortito effetto, perlomeno in Germania. Il governo tedesco starebbe per far passare una nuova legge sulla sicurezza che de facto proibirebbe l'ingresso di Huawei nell'infrastruttura 5G. Non ci sarebbe un divieto esplicito, a differenza di quanto fatto da Regno Unito e Francia, ma i paletti imposti finirebbero per estromettere l'azienda cinese. Diversi addendi, ma identico risultato. La legge dovrà comunque passare il vaglio del gabinetto della cancelliera Angela Merkel e se ne dovrebbe riparlare durante il mese di novembre.

