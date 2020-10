F(x)tec Pro1-X è il folle telefono con tastiera slider QWERTY e 3 sistemi operativi

Di tanto in tanto assistiamo al lancio di smartphone che, come questo F(x)tec Pro1-X, vuole sorprendere in un mercato che spesso pecca di originalità. Potreste non ricordarvene, ma F(x)tec è un'azienda di nicchia che fece parlare di sé al MWC 2019, dove presentò il primo Pro1. E proprio come il primo modello, una delle particolarità del suo successore è rappresentato dalla peculiare tastiera QWERTY a scorrimento.

La tastiera con slitta di F(x)tec Pro1-X, in grado di comparire e scomparire a seconda dell'evenienza, presenta 66 tasti fisici con cui agevolare la scritta con un tocco vintage. Ma questa non è l'unica particolarità di Pro1-X. Lato hardware non troviamo grossi stravolgimenti rispetto al suo predecessore: il produttore ha preferito concentrarsi sul software, fornendo un'esperienza inedita introvabile altrove. Siamo di fronte all'unico smartphone al mondo in grado di offrire 3 sistemi operativi al suo interno.

Forte anche della collaborazione con XDA, uno degli OS che fa girare F(x)tec Pro1-X è proprio LineageOS 17. La custom ROM nasce dalle ceneri del progetto CyanogenMod, nato proprio fra la community di sviluppatori che popola XDA. Ma non finisce qua: questa sinergia ha visto l'implementazione del buon vecchio Ubuntu Touch, un software poco conosciuto ma comunque apprezzato da coloro che l'hanno utilizzato. Infine, per tutti coloro che preferissero adottare un'esperienza più tradizionale, è presente Android 9 Pie.

Si poteva fare decisamente meglio sotto questo fronte, spingendosi almeno ad Android 10, ma evidentemente si è preferito puntare agli altri due OS. In particolar modo con l'utilizzo di LineageOS, una ROM che predilige la salvaguardia della privacy, dando modo agli utenti di condividere solamente i dati che si vuole condividere. Inoltre, il produttore ha inserito anche una porta HDMI-Out, potendolo così collegare tramite un cavo ad uno schermo esterno ed usare il display del telefono come trackpad.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 5,99″ Full HD+ con protezione Gorilla Glass 3;

con protezione Gorilla Glass 3; dimensioni di 154 x 73 x 13,98 mm per 243 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 835 ;

; GPU Qualcomm Adreno 540;

6/8 GB di RAM LPDDR4;

di RAM LPDDR4; 128/256 GB di storage espandibile via microSD fino a 2 TB;

di storage espandibile via fino a 2 TB; lettore d'impronte laterale;

dual camera posteriore da 12+5 MP f/1.8-2.0 con Sony IMX363;

f/1.8-2.0 con Sony IMX363; selfie camera da 8 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, ingresso mini-jack, Radio FM;

batteria da 3.200 mAh con ricarica rapida Quick Charge 3.0;

con ricarica rapida Quick Charge 3.0; sistema operativo Android 9 Pie, LineageOS 17 e Ubuntu Touch.

Prezzo e disponibilità

Disponibile nell'unica colorazione Sapphire Blue, F(x)tec Pro1-X non è uno smartphone particolarmente economico. Prendere parte alla campagna di crowdfunding su Indiegogo permetterà di ottenerlo per un prezzo di 550€ per la variante 6/128 GB. Costa meno quella da 8/256 GB, disponibile a 507€ ma le prime unità stanno per finire e a quel punto salirà a 609€. In entrambi i casi si parla di marzo 2021 come del periodo di inizio delle spedizioni.

