Nelle scorse ore il produttore cinese ha rivoluzionato completamente la sua line-up, introducendo ben due nuovi modelli di fascia media, facenti parte della famiglia Nord. Avete già un top di gamma del brand e volete fare affidamento su uno smartphone secondario? O magari questa è la prima volta che vi approcciate alla compagnia rivale di Xiaomi e OPPO? Qualunque sia la vostra motivazione, ecco dove comprare OnePlus Nord N10 5G e Nord N100 in Italia!

OnePlus Nord N10 5G e Nord N100: dove comprare i nuovi medio gamma in Italia

Quanto costa OnePlus Nord N10 / N100?

I due nuovi smartphone di OnePlus arrivano con un design che scimmiotta il maggiore 8T (recensito qui), ma ovviamente presentano varie rinunce. Lo stesso si nota nelle specifiche, molto differenti rispetto a quello a cui sono abituati i fan della compagnia. Il tutto si riflette anche nel prezzo di vendita: Nord N10 5G viene proposto a 349€ nella sola versione da 6/128 GB e nella colorazione Midnight Ice mentre il modello N100, il piccolo della famiglia, debutta a 199€ (4/64 GB, colorazione Midnight Frost). Ed ora non resta che vedere dove comprare OnePlus Nord N10 5G ed N100 in Italia.

Ecco dove acquistare i nuovi OnePlus

Al momento non abbiamo ancora una data precisa, ma l'azienda ha confermato che i nuovi modelli saranno disponibili all'acquisto a partire dal mese di novembre. Probabile che la commercializzazione partirà nel corso della prima settimana e appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo. Nel frattempo non vi lasciamo a bocca asciutta: sullo shop ufficiale sono già presenti sia OnePlus Nord N10 5G che il minore N100. In basso trovate i link per le rispettive pagine: in fondo alla stessa è presente il pulsante Tienimi aggiornato. Una volta cliccato potrete inserire la vostra mail e ricevere una notifica quando disponibili all'acquisto.

Inoltre qui trovate anche un Coupon del valore di 10€ per l'acquisto degli accessori. Per quanto riguarda Amazon ed i soliti store cinesi – magari con qualche gustoso coupon – aggiorneremo questo articolo non appena disponibili. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che OP8T è ancora disponibile in offerta con codice sconto su Banggood: il prezzo è sceso a 465€ per la versione da 8/128 GB (per la variante maggiore il coupon non è più valido).

