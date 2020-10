I pagamenti wireless stanno diventando man mano sempre più frequenti ed importanti: le carte di credito diventano digitali e non c'è più bisogno di tirare fuori il portafogli. Ai pagamenti online poi si è aggiunta la cripto-valuta, i BitCoin, ma se a diventare digitale diventasse una moneta nazionale, come è successo con i Digital Yuan in Cina?

Digital Yuan: ecco come cambia la concezione di valuta in Cina

Come spiegare quindi la valuta digitale cinese? Il Digital Yuan è una moneta nazionale totalmente priva di supporto fisico, ma non è questa la Core feature di quanto sviluppato dalle banche in Cina. Infatti, quello che più interessa negli yuan digitali è la possibilità di investimento che si può ottenere puntando su questi ultimi, perché ci sono rischi molto minori rispetto ad altre valute digitali.

Come riporta un operatore di fondi speculativi: “Con il supporto ufficiale del governo, il rischio è assai limitato e le condizioni attuali del mercato sono perfette per investire. I principali indici di borsa stanno calando e molti di noi si sono interessati ai rendimenti senza precedenti del Digital Yuan. Questa è la nostra possibilità per investire per tempo e non perdere un altra opportunità simil-bitcoin“.

A spiegare invece le capacità dell'investimento della nuova valuta nazionale digitale, ci pensa il famoso day-trader Michael Jewles: “È realmente impossibile resistere a questa opportunità di investimento. Si tratta della prima valuta digitale supportata da uno stato. La Cina sta producendo un nuovo miliardario ogni settimana con i suoi mercati “roventi”. Dispone di un enorme capitale e di liquidità, quindi è una opportunità da non trascurare“.

Quindi, si crea una situazione win-win per investitori e governo cinese, dato che, come afferma l'esperto ricercatore di blockchain J. Rothers: “Utilizzando contratti intelligenti forniti dalla valuta Digital Yuan, il governo della Cina sarà in grado di verificare attività e passività, ed assicurare che non ci saranno molteplici prestiti legati alla stessa garanzia“.

Insomma, ci stiamo avvicinando verso un futuro totalmente wireless e non fisico, dato che avere a disposizione una valuta nazionale totalmente digitale potrebbe essere l'apripista per far diventare il nostro smartphone il nostro unico portafogli.

