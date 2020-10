Le cuffie TWS Lenovo LP1 sono in offerta a 16€, ma solo per 12 ore

Anche di domenica le offerte targate Banggood non cessano mai di stupirci. Oggi, grazie all'iniziativa promozionale flash sale avrete la possibilità di portarvi a casa le cuffie TWS Lenovo LP1 ad un prezzo particolarmente interessante: solo 16€ invece di 29€.

Le cuffie TWS Lenovo LP1 ad un super prezzo grazie all'offerta lampo Banggood

Gli auricolari TWS Lenovo LP1 riescono a garantire, come diversi prodotti del brand, qualità ad un prezzo contenuto e si inseriscono in una fascia di prezzo già ricca (basti pensare alle Redmi Airdots), ma con alcune funzionalità interessanti. Tra le altre spicca subito la possibilità di utilizzare le TWS Lenovo per praticare sport, grazie alla certificazione IPX4. Non manca poi il pairing automatico ed i controlli touch che permettono, inoltre, di richiamare l'assistente vocale.

Per acquistarle al prezzo indicato di circa 16€ al cambio attuale, non dovrete far altro che cliccare sul box in basso, senza la necessità di applicare alcun coupon. Ricordiamo però che l'offerta, a tempo limitato, sarà accessibile soltanto per altre poche ore.

