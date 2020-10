Coolpad è un brand con una lunga storia alle spalle, compreso nel settore degli smartphone. In passato ha spinto il brand LeEco con il famoso Cool1, ma poi ha preferito lavorare da sola producendo dispositivi strettamente legati alla Cina e non fa differenza il nuovo low cost Coolpad Cool A12, dal design ispirato, dato che ricorda molto nel design il POCO C3 appena presentato ma anche i Realme della Serie C.

Coolpad Cool A12: tutto su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Come anticipato, il design del Coolpad Cool A12 è sicuramente ispirato ad altri top player della fascia entry-level come POCO C3 o Realme C11 e C12, ma ha specifiche probabilmente meno prestanti. Infatti, il SoC Unisoc T310 muove questo smartphone con display da 6.3″ LCD in 720p, con drop notch contenente a selfie camera da 8 MP. Sul retro, abbiamo un modulo fotocamera doppio da 16 + 2 MP con sensore di profondità. Se vedete un terzo sensore, non è affatto una fotocamera, è puramente estetico.

Quanto alla memoria, il Coolpad Cool A12 ha 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili. Non manca una buona batteria da 4000 mAh ricaricabile tramite USB Type-C. Il sensore d'impronte è posto sul lato, mentre dall'altro vi sono tasti volume e accensione.

Cool A12 – Prezzo e disponibilità

Attualmente il Coolpad Cool A12 verrà commercializzato nella sola Cina sul sito JD.com – e difficilmente sarà portato in Occidente – ad un prezzo di 569 yuan, circa 71 € al cambio. Per quello che offre, è un costo inquadrato.

