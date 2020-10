In un momento in cui gli auricolari wireless sono diventati le principali soluzioni audio per molti utenti, causa aumento della mobilità ma anche per una maggiore comodità, le cuffie cablate stanno diventando prodotti di nicchia, per audiofili. Le migliori hanno spesso costi molto alti, ma la qualità ovviamente è tangibile. Negli ultimi tempi però, alcuni player cinesi hanno iniziato a portare sul mercato cuffie over-ear, anche professionali, ad un prezzo molto più accessibile, proprio come fa OneOdio, produttore delle Pro-50 e delle Pro-10, due prodotti affini ma dal target diverso, protagoniste del nostro confronto.

Confronto cuffie over-ear OneOdio Pro-50 vs Pro-10

Unboxing – OneOdio Pro-50 vs Pro-10

La confezione delle due cuffie mostra già la differenza di utenza a cui mirano le Pro-50 e le Pro-10. Infatti, se per le prime c'è una maggiore cura e la scatola è in due parti con coperchio sollevabile, le seconde hanno un box più standard per la fascia di prezzo, ragionevole per la fascia di prezzo a cui sono proposte. Per la dotazione però, OneOdio ha inserito esattamente gli stessi accessori:

cuffie;

cavo jack audio 3.5/3.5 mm con microfono;

cavo jack audio 3.5/6.5 mm;

sacca in similpelle porta cuffie;

manualistica.

Costruzione e design

I materiali usati per entrambe sono esattamente identici, con plastica e similpelle a fare da padrone, sia per i padiglioni auricolari, sia per l'archetto per la testa. La differenza sta però nella cura dei dettagli che troviamo sulle Pro-50, decisamente più premium rispetto alle Pro-10 e questo si riflette anche sull'indosso delle cuffie, dato che sono più morbide alle orecchie ed appunto sul capo.

Questo però non vuol dire che la versione standard (Pro-10) sia un modello costruito in maniera cheap, tutt'altro. Presente in entrambe le soluzioni l'ingresso jack da 6.5 mm, il che traspare comunque l'obiettivo professionale ricercato dal brand.

Connettività

Essendo cuffie over-ear standard, le OneOdio Pro-50 e Pro-10 sono ovviamente prive di una qualsivoglia connettività Bluetooth o wireless NFC. Ma questo, potrebbe essere un vantaggio in termini di suono, che ovviamente non subisce perdite di qualità o frequenza in quanto cablate. Quindi, le connessioni si “limitano” a quelle dei due cavi jack, che hanno finalità diverse: uno standard 3.5/3.5 mm, ideale per smartphone, tablet o comunque dispositivi non propriamente professionali ed uno da 3.5/6.5 mm che, soprattutto per le Pro-50, sono l'ideale per amplificatori, console da DJ e altri fini di alta qualità.

C'è una possibilità che però migliora sensibilmente la qualità del suono ed è proprio grazie all'entrata da 6.5 mm posta proprio su entrambe le cuffie, molto più inquadrato del cavo base.

Audio e microfoni

E qui avviene il vero confronto tra le OneOdio Pro-50 e Pro-10: la qualità audio. Di base, partendo dal volume, entrambe reggono bene, senza distorsioni, quando è al massimo e c'è da dire che isolano bene, anche senza ricorrere ad una qualsivoglia cancellazione del rumore. La corposità che otteniamo però dalle Pro-50 è tutta un'altra storia: bassi decisamente più profondi, medi ben scanditi e alti mai distorti, soprattutto in modalità Hi-Res (musica ad alta risoluzione). Le Pro-10 però in audio standard si difendono molto bene e per un uso generale vi faranno togliere parecchie soddisfazioni. Quanto ai microfoni, sono sì presenti ma fanno un lavoro medio, ma giustificato dal fatto che il fine dei due prodotti è ben altro.

Conclusioni – Cuffie over-ear OneOdio Pro-50 vs Pro-10

E siamo quindi alle conclusioni di un confronto tra cuffie over-ear che si sono rivelate di qualità molto buona, che fanno quello che devono pur senza essere di marchi blasonati che, sicuramente avranno una modalità di ascolto superiore e professionale, ma se le vostre esigenze richiedono una spesa minore, le OneOdio Pro-50 e Pro-10 sono una soluzione più che apprezzabile, visto che si trovano in un range di prezzo che va dai 30 ai 40 €.

Tra le due, se non avete esigenze precise, consigliamo sicuramente le Pro-10, ma se ne fate usi qualitativamente più alti, le Pro-50 sono da scegliere senza dubbio. Se poi volete comunque qualcosa che va bene in entrambi i contesti, le seconde sono da preferire.

