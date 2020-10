La famiglia Huawei Mate 40 sta per divenire ufficiale, a seguito dell'annuncio relativo alla data di presentazione. A seguito dei rumors, l'azienda ha così svelato il giorno in cui potremo finalmente scoprirne tutte le novità. E non saranno poche: non solo avremo almeno 4 smartphone (se non addirittura 5), ma all'evento saranno presentati anche tanti altri nuovi accessori. Nonostante il ban USA la stia duramente colpendo, Huawei vuole fare le cose in grande e per questo seguiremo l'evento in diretta e voi potrete farlo con noi.

LEGGI ANCHE:

Aspettando Huawei Mate 40: ripercorriamo la storia della serie Mate

La serie Huawei Mate 40 è dietro l'angolo: ecco come seguire la diretta con noi

L'evento di presentazione della serie Huawei Mate 40 si terrà ufficialmente il prossimo 22 ottobre alle ore 14:00 in Italia. Per l'occasione, seguiremo la diretta sul nostro canale YouTube. Per prendere parte allo streaming vi basta andare sul video che trovate qua sopra e cliccare “Imposta Promemoria” in basso a sinistra. Così facendo, YouTube vi invierà una notifica in prossimità dell'inizio dell'evento. A differenza degli anni passati, questa volta la pandemia ci costringerà a seguirlo da casa e proprio per questo potremo seguirlo assieme, con i vostri commenti in chat. Pertanto non mancate, anche perché le novità saranno molteplici.

Cosa aspettarsi dall'evento di Huawei Mate 40?

Il protagonista del keynote del 22 ottobre sarà ovviamente Huawei Mate 40, con una famiglia di smartphone che dovrebbe comprendere quattro modelli: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ e Mate 40 RS Porsche Design. Trovate illustrate tutte le loro novità nell'articolo dedicato. Sempre in ambito smartphone, poi, si vocifera anche la presentazione di Mate 30 Pro E, per non parlare dell'esistenza di Mate 40 Lite.

Riguardo agli accessori, fra le new entries in ottica audio avremo le Huawei FreeBuds Studio, le prime cuffie over-ear dell'azienda, e novità per la linea Sound X. Anche la categoria smartwatch avrà dei nuovi modelli per Watch GT 2 Pro, in particolar modo la prima variante Porsche Design. Si vocifera, poi, di una nuova serie di prodotti a marchio Mate ed altro ancora in ambito Smart Life.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu