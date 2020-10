Come installare MiFit Mod e Zepp Mod | Download

Siete interessati ad installare MiFit Mod oppure a Zepp Mod ma non sapete come fare? Niente paura, si tratta di una procedura semplicissima che vi ruberà una manciata di minuti: in compenso potrete beneficiare di una serie di chicche aggiuntive e il vostro indossabile Amazfit ne guadagnerà di certo.

Ecco come fare per installare MiFit Mod e Zepp Mod a bordo del vostro indossabile Amazfit

Prima di procedere e di vedere come installare la MiFit Mod e Zepp Mod sul vostro dispositivo Huami è bene chiarire un passaggio. Per accedere alle varie Mod è necessario utilizzare un account Mi, quindi tutti i dati derivati da altri account andranno persi e bisognerà ripartire da zero. Prima di tutto controllate che la batteria dell'indossabile e del telefono siano cariche (si consiglia almeno il 50% di batteria). Se avete già installata una versione originale dell'app dal Play Store assicurati che lo smartwatch/smartband sia reso visibile dalle impostazioni, poi DISACCOPPIATELO, e disinstallate il software.

Per procedere con l'installazione della Mod non dovrete far altro che scegliere quella che preferite dai link a fine articolo e poi procedere con i seguenti passaggi:

installate la Mod scelta sul vostro smartphone (se necessario, elimina l'estensione “.zip” e rinominala “.akp”);

fate il login con l'account Mi;

ora accoppiate il wearable e poi riavviate lo smartphone.

ATTENZIONE: VALIDO SOLAMENTE PER LA MIFIT MOD+ (profilo, tuo bracciale/orologio, scorri in basso, Firmware & xShadow menù), attiva la voce “Usa emoticons” e vuoi anche: “Usa meteo Yandex.ru” e/o “Notifiche in maiuscolo” e/o Invia SMS su rifiuto. NON ATTIVARE ALTRO (NO AGGIORNAMENTI OTA, NO FLASH FIRMWARE, NO FORZA LINGUA, NO SBLOCCA MENÙ NFC).

VALIDO SOLO PER AEX: vai alla sezione profilo, apri “Impostazioni Mod”, Clicca su “Supporto emoji”, Seleziona “Sostituisci con un font modificato”.

Per quanto riguarda i link al download, di seguito trovate le varie versioni di MiFit Mod e di Zepp Mod. Scaricate quella che vi interessa a seconda del vostro smartwatch/smartband.

Per ulteriori dettagli sulla procedura, consigli oppure semplicemente per condividere la vostra passione per i dispositivi Huami e Xiaomi, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato, dove troverete tantissimi utenti!

