La casa, ormai, sta diventando smart. E oltre ai vari elettrodomestici, anche l'illuminazione è intelligente, spesso grazie a Xiaomi, come la lampada a sospensione smart Yeelight E27 che va in offerta ad un ottimo prezzo in sconto e ottiene la spedizione da Europa su Cafago.

Yeelight E27: la lampada a sospensione smart di Xiaomi va in sconto su Cafago

Come si presenta quindi questo lampadario intelligente? Yeelight E27 in offerta è un elegante prodotto a 3 lampade attaccate alla base da piazzare sul soffitto. Può essere impostato sia con lampadine standard e sia con lampadine appunto smart. Proprio per questo, supporta il controllo vocale e l'impostazione app personalizzata per regolare l'orario di accensione e l'intensità di illuminazione.

Per come è strutturata, è molto indicata per la sala da pranzo, ma può andare tranquillamente anche in altre stanze come la camera da letto, dato che poi la lunghezza della sospensione della lampada Yeelight di Xiaomi è regolabile fino ad 1.2 m.

La lampada a sospensione smart Yeelight E27 e Xiaomi arriva quindi su Cafago all'ottimo prezzo in sconto di 49.99 €, offerta molto buona se consideriamo la spedizione da Europa. Trovate il link nel box qui in basso.

