Una casa pulita, di solito è una casa profumata. E per ottenere questo a volte non basta lavarla da cima a fondo, ma servono anche accessori come l'umidificatore da tavolo SOLOVE H5 di Xiaomi che arriva in offerta lampo su Cafago.

Xiaomi SOLOVE H5: l'umidificatore con spray nanometrico, compatto e silenzioso è in offerta lampo su Cafago

Il design dell'umidificatore Xiaomi SOLOVE H5 è un bell'esercizio di stile, adatto sia per ambienti moderni che classici, soprattutto per l'eleganza dei due colori in cui arriva. Ma non è solo bello, in quanto è anche molto compatto, con dimensioni da 14.8 x 7.5 x 13.47 cm, quindi è possibile posizionarlo praticamente ovunque. Quanto alle sue funzioni, il filtro centrale ha una modalità a due velocità: spray continuo ed intermittente.

Essendo elettronico, è in grado di ricaricarsi con l'USB Type-C in dotazione. L'umidificatore da tavolo in offerta inoltre produce uno spray nanometrico al fine di proteggere la salute e alleviare lo stress. Previene la secchezza della pelle durante le stagioni secche con un processo silenzioso ma efficace. La sua capacità di umidificazione è di 45 ml/h. La batteria è un modulo da 500 mAh, che permette di utilizzarlo per 9 ore consecutivamente. La capacità di contenimento di acqua è da 400 ml.

L'umidificatore SOLOVE H5 di Xiaomi va in sconto grazie all'offerta lampo su Cafago al prezzo di 16.14 €, un costo davvero interessante per le funzionalità integrate in esso.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu