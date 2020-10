Da quando sono arrivate sul mercato italiano, le smart TV di Xiaomi hanno catturato l'attenzione degli utenti, specie quando vanno in offerta. Ed è proprio da Banggood che la Xiaomi MI TV 4S da 55″ va in offerta lampo con un prezzo in sconto molto interessante e soprattutto con spedizione da Europa gratis.

Xiaomi Mi TV 4S 55″: 4K, Android TV 9.0 Pie, Dolby + DTS Audio e frame in metallo tutto in sconto con offerta lampo e spedizione da Europa gratis su Banggood

Quali sono quindi le caratteristiche più importanti di questa bella smart TV Xiaomi in offerta lampo, di cui abbiamo recensito il modello da 43″ (cambia solo la diagonale)? Anzitutto, la Xiaomi Mi TV 4S 55″ ha una risoluzione 4K, ma non mancano codec audio DTS + Dolby, Wi-Fi Dual-band, Bluetooth, processore Quad-core 64-bit, 2 GB di RAM, 8 GB di storage ma soprattutto il completissimo sistema operativo Android TV 9.0 Pie, dove potrete installare tutte le app da Google Play Store.

Quanto alle porte, la Mi TV 4S 55″ integra 3 ingressi HDMI, 3 USB-A, input AV, ingresso ottico, jack per cuffie e porta LAN. Solido e di stile il frame completamente in metallo della smart TV.

La Xiaomi Mi TV 4S 55″ arriva quindi in offerta lampo su Banggood al prezzo in sconto di 395.59 €, un costo decisamente ottimo per gli standard di mercato, senza considerare la spedizione da Europa gratis.

