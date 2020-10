A chi non piace, a fine giornata, fare della produttività in totale tranquillità e magari con un'illuminazione meno carica? Una soluzione ideale potrebbe essere la nuova lampada da scrivania Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro in offerta sconto su Geekbuying grazie al codice Coupon ad un prezzo ottimo, oltre alla spedizione da Europa gratis.

Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro: la lampada smart con filtro luce blu, anti-strobo e anti-abbagliante è in offerta con Coupon su Geekbuying

Il prodotto è molto semplice e soprattutto adatto agli studi o le camerette più moderne, grazie alla struttura in alluminio che contraddistingue la lampada da scrivania smart Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro. Essa però è molto funzionale ed ha tre stadi di regolazione, un'illuminazione desktop stereo completa, con standard A-Level. Inoltre, la temperatura della lampada è regolabile da più fredda a più calda in un range di 2500-4800K, con un indice di resa cromatica RA90.

Dicevamo che è anche smart, e quindi è possibile regolare la lampada da scrivania Xiaomi anche dall'app dedicata. Non mancano i filtri per la vista anti-luce blu, anti-abbagliante e anti-strobo per studiare o lavorare in tutta serenità. Presente inoltre il filtro anti-ghosting, così da avere una luce sempre ottimale in qualsiasi regolazione. Lo switch posto sulla base permette di avere accesso facilmente a tutte le funzionalità.

La lampada da scrivania Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro arriva quindi su Geekbuying in offerta sconto con codice Coupon al prezzo di 68.70 € ed usufruisce inoltre della spedizione da Europa gratis.

