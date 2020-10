Pochi giorni fa la compagnia di Lei Jun ha finalmente svelato le sue prime cuffie TWS con cancellazione attiva del rumore ANC (qui trovate tutti i dettagli) ed ora le Xiaomi Mi Air 2 Pro tornano nuovamente sotto i riflettori grazie a Banggood e ad un'offerta con tanto di codice sconto dedicato: di seguito trovate tutti i dettagli ed il Coupon da utilizzare.

Coupon Xiaomi Mi Air 2 Pro: le nuove TWS con ANC arrivano su Banggood e sono già in offerta con codice sconto

Le Xiaomi Mi Air 2 Pro arrivano con un design in-ear e quattro gommini tra cui scegliere (ovviamente in varie dimensioni); presentano una finitura opaca nera e sono accompagnate da una custodia squadrata, con tanto di LED di stato e supporto alla ricarica wireless. Non manca il supporto ai codec aptX HD, SBX, LHDC v3 e AAC mentre lato connettività abbiamo il Bluetooth 5.0. Gli auricolari pensano circa 6.5 grammi, integrano un driver da 12 mm e tre microfoni per la cancellazione ANC (con riduzione digitale ibrida).

1 di 3

Le nuove cuffie TWS con ANC Xiaomi Mi Air 2 Pro sono disponibili all'acquisto sullo store Banggood, in offerta con codice sconto. Al momento si tratta di un preorder e le spedizioni partiranno prima del 4 novembre. Se siete interessati a provare gli auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore di Xiaomi, in basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon. Se non visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

