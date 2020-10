In questi giorni non si parla che di Mi 10T e compagnia, con il modello minore in vendita dal 13 ottobre (a proposito, avete dato un'occhiata alla differenza tra il modello da 64 GB e quello da 128 GB?) e i due fratelloni già disponibili in preorder su Amazon. Quante dei modelli del trittico avete scelto? Siete ancora indecisi? Fatecelo sapere nei commenti e nel frattempo… tornano le offerte quotidiane di GearBest con un pratico kit per la cura e l'igiene personale targato Xiaomi Mijia, un set da viaggio adatto a tutte le tasche.

Xiaomi Kit Cura e Igiene Personale: il set da viaggio è in offerta lampo a meno di 10€

Il kit per la cura e l'igiene personale Xiaomi Mijia arriva direttamente da YouPin, la piattaforma di crowdfunding del brand cinese, la quale ospita prodotti realizzati da aziende affidabili (o in collaborazione con queste). Il set da viaggio è composto da un paio di forbicine con la punta arrotondata, un tagliaunghie, un paio di pinzette, una lima per le unghie ed una curetta per la pulizia delle orecchie. Tutti i pezzi del set sono realizzati in acciaio inossidabile, per la massima qualità.

Se siete interessati al kit da viaggio per la cura e l'igiene personale a marchio Xiaomi Mijia, il prodotto è disponibile in offerta lampo (quindi non sarà necessario inserire un codice sconto) sullo store GearBest a meno di 10€. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

