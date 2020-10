Per anni gli aspirapolvere tradizionali hanno avuto come riferimento i modelli Vorwerk, gli storici Folletto, ma con Dyson la concezione di scopa elettrica si è evoluta e con il tempo anche altri marchi si sono adoperati per fornire ottimi modelli. Come ha fatto JIMMY, partner di Xiaomi, con il suo nuovo aspirapolvere ciclonico 2-in-1 JV65 Plus, che ha anche funzione lavapavimenti, subito in offerta sconto con codice Coupon e spedizione da Europa gratis su Geekbuying ad un ottimo prezzo.

L'aspirapolvere ciclonico 2-in-1 lavapavimenti Xiaomi JIMMY JV65 Plus è super in offerta con Coupon su Geekbuying

Il nuovo aspirapolvere ciclonico 2-in-1 Xiaomi JIMMY JV65 Plus, riprende nelle misure e nelle fattezze il fratello minore JV65, che abbiamo testato, ma aggiunge una feature non da poco come il Mop lavapavimenti e cattura-polvere manuale. Questo permette di ottenere una pulizia completa dell'ambiente casalingo, senza tralasciare quindi il lavaggio.

Quanto alla capacità di contenimento polvere, siamo sul mezzo litro, mentre ha una potenza massima di 500 W, con una capiente batteria a 8 moduli da 2500 mAh. La potenza di aspirazione invece raggiunge i 145 AW, con una pressione di 22 Kpa. Non è neanche rumoroso come altre scope del settore, visto che raggiunge gli 80 dB.

Il nuovo aspirapolvere ciclonico lavapavimenti Xiaomi JIMMY JV65 Plus arriva quindi su Geekbuying in offerta sconto ad un prezzo di 206.30 €, grazie al codice Coupon che trovate nel box in basso ed usufruisce anche della spedizione da Europa gratis.

