Il trend degli asciugacapelli agli ioni negativi professionali è in continuo aumento per le loro qualità e potenza. Tra i marchi ormai storici annoveriamo Dyson ma Xiaomi può dire sicuramente la sua grazie al suo asciugacapelli ultrasonico JIMMY F6 in offerta con codice sconto Coupon su Geekbuying con spedizione da Europa.

Xiaomi JIMMY F6 è l'asciugacapelli ultrasonico agli ioni negativi in offerta con Coupon sconto su Geekbuying

L'asciugacapelli ultrasonico Xiaomi JIMMY F6 in offerta con Coupon ha un design moderno e colorato come vuole il trend dei phon agli ioni negativi. Quanto alla velocità, produce un flusso d'aria fino a 18 L/s, grazie alla ventola ultraveloce a 17 pale. Inoltre, è dotato di tecnologia di controllo del calore smart PID, misurando la temperatura 50 volte al secondo. Ha anche un filo riscaldante a doppio strato a forma di U.

La tecnologia Nanoi Ultrasonica assorbe l'umidità dall'aria, inietta ioni che migliorano l'elasticità e la lucentezza di capelli. Lo Xiaomi JIMMY F6 ha varie modalità ed impostazioni per asciugare al meglio i vostri capelli.

L'asciugacapelli agli ioni negativi ultrasonico Xiaomi JIMMY F6 arriva quindi su Geekbuying ad un prezzo in offerta di 141.80 € grazie al codice sconto Coupon che trovate nel box qui sotto. Ottima la spedizione da Europa. N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

