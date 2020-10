Il lavoro del disegnatore, nell'ultimo decennio, si è evoluto al punto da trasportarsi sempre più verso il digitale. Ma oggi, utilizzare solo il PC con Illustrator o Photoshop potrebbe non essere abbastanza, soprattutto per chi è alle prime armi. Quindi una tavoletta grafica ad un ottimo prezzo in sconto come la VEIKK S640, in offerta lampo su Cafago, potrebbe essere la soluzione ideale per i più giovani ed inesperti.

VEIKK S640: 8192 livelli di pressione, cancellatura a un tocco e fino a 230 FPS per la tavoletta grafica in offerta lampo su Cafago

Il design della tavoletta grafica VEIKK S640 è molto semplice e minimale, con un blocco elettronico su cui è posto il logo. Quanto alle specifiche, abbiamo un'area attiva da 6 x 4 pollici, spessa solo 2 mm, con una sensibilità di pressione a 8192 livelli, una risoluzione a 5080 LPI, 230 FPS ed un vano porta penna.

Questo perché la penna, senza necessità di alimentazione è inclusa nella confezione. La tavoletta grafica VEIKK è comunque compatibile con entrambi i sistemi operativi Windows e Mac OS e si collega al PC tramite cavo USB-A collegato al corpo della stessa. Tra l'altro, essendo molto sottile, non è per nulla pesante (solo 310 grammi), quindi è semplicissima da trasportare.

La tavoletta grafica VEIKK S640 arriva quindi in offerta lampo su Cafago al prezzo in sconto di 25.50 €, un ottimo punto di partenza per chi vuole iniziare in questo settore.

