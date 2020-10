Siete in cerca di un robottino aspirapolvere ma non volete spendere una fortuna? Niente paura perché Alfawise V8S è il vacuum cleaner che fa al caso vostro e diventa ancora più interessante grazie all'offerta lampo sullo store GearBest, che vede il dispositivo beneficiare di uno sconto del 40%.

Alfawise V8S è il vacuum cleaner economico ed affidabile, in offerta lampo dai magazzini EU

Il robottino aspirapolvere Alfawise A8S è una soluzione economica e adatta a tutte le tasche, senza troppe rinunce. Il dispositivo offre una potenza di aspirazione di 1300 PA, con un livello di rumore di 65 dB ed una batteria da 2.600 mAh, che garantisce un'autonomia fino a 120 minuti (alla massima potenza). Il contenitore per la polvere ha una capienza di 350 ml.

Il vacuum cleaner Alfawise V8S è disponibile in offerta lampo (quindi non sarà necessario inserire alcun codice sconto) a -40% su GearBest, con spedizione dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto direttamente dallo store: non dovrete far altro che inserire il prodotto – già scontato – nel carrello. Se non visualizzare correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

