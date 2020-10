Sono passati mesi ormai da quando la situazione storica attuale ha costretto molti allo smart working, ma qualcuno di certo non ha voluto rinunciare alla forma fisica. Ma se si riuscisse a combinare entrambi, come nel bundle su Geekbuying composto dal tapis roulant smart Urevo U1 e la scrivania elettrica AGCAM, sia in offerta lampo con spedizione Europa e sia sconto con codice Coupon da Italia ad un prezzo ottimo.

Il tapis roulant smart Urevo U1 e la scrivania elettica AGCAM in bundle offerta lampo sono imperdibili su Geekbuying

Guardando ai due prodotti e partendo dal tapis roulant smart Urevo U1, notiamo che è un prodotto compatto, ma molto efficiente grazie alle 3 modalità di allenamento, con velocità fino ai 6 km/h. Ottima anche la presenza di una pedana anti-scivolo ed il fatto che è molto silenzioso. Le attività inoltre sono gestibili tramite telecomando ed il display LED HD.

Passando poi alla scrivania elettrica AGCAM in offerta sconto, essa può essere regolata fino a 70 cm, grazie alla comoda pulsantiera vicino alla superficie, ed è perfettamente integrabile con il tapis roulant Urevo U1. Insomma, con questo bundle è davvero possibile fare smart working allenandosi, senza quindi perdere la giusta forma fisica.

Il bundle tapis roulant smart Urevo U1 e scrivania elettrica AGCAM arrivano su Geekbuying ad un prezzo in offerta lampo di 490.18 € e spedizione da Europa. Ma se nel caso voleste acquistarli singolarmente, entrambi hanno un prezzo di 249.39 € grazie allo sconto con codice Coupon che trovate nel box in basso. In questo caso abbiamo spedizione da Italia gratis e con la scrivania riceverete anche un comodo tappetino poggiapiedi. Potete consultare tutti i dettagli qui.

