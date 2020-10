La settimana di offerte dello store Banggood comincia benissimo, grazie al debutto del nuovo Teclast M40, tablet Android low cost con supporto al 4G che non si fa mancare niente: ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Teclast M40 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet low cost

Design e caratteristiche

In termini di design, Taclast M40 arriva con un look classico, dominato da un ampio display LCD Sharp, una soluzione da 10.1″ con risoluzione 1920 x 1200 pixel ed un pannello protettivo con curvatura 2.5D. Il corpo è realizzato in metallo, con una fotocamera dal layout quadrato (da 8 MP). Frontalmente trova spazio un modulo selfie da 8 MP.

Scheda tecnica

Il tablet è mosso dal chipset UNISOC T618, octa-core accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 6.000 mAh. Lato connettività troviamo il Wi-Fi Dual Band ed il Bluetooth, insieme al supporto 4G LTE (con banda 20). Non manca poi il GPS integrato, mentre il software è basato su Android 10 (con tanto di supporto alle gesture di navigazione e la presenza del tema scuro).

Teclast M40: prezzo e disponibilità | Offerta lampo

Il prezzo del nuovo Teclast M40 è di 119.9€, grazie all'offerta lancio dello store Banggood. Si tratta di un promo a tempo limitato e maggiore sarà il numero di ordini, più crescerà il prezzo (fino ad arrivare a quello standard, ossia 154€). Se siete interessati, quindi, conviene affrettarvi: in basso trovate la pagina dedicata al tablet low cost. Il dispositivo è attualmente in fase di preordine, con spedizione entro l'8 novembre. Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

