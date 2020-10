Mentre su Amazon impazzano i Prime Day – con tutte le offerte del caso, tra EZVIZ, Yi, Honor e tanti altri – le offerte dei principali store cinesi continuano imperterrite. Tra le proposte di oggi di Banggood trova spazio il Teclast M18, tablet Android 4G votato alla multimedialità, disponibile con codice sconto.

Teclast M18 è il tablet Android 4G low cost, in offerta con codice sconto

Teclast M18 è un tablet da 10.8″ con risoluzione 2560 x 1600 pixel, mosso dal chipset MediaTek Helio X27 – deca-core fino a 2.6 GHz – accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Non mancano il GPS integrato e il supporto Wi-Fi Dual Band, insieme alla possibilità di sfruttare uno slot SIM 4G. Il corpo è realizzato in metallo mentre la batteria è una capiente unità da 8.000 mAh. La selfie camera è una soluzione da 5 MP mentre sul retro trova spazio un singolo modulo da 13 MP.

Il tablet Android Teclast M18 – soluzione low budget adatta a tutti – è disponibile in offerta con codice sconto dallo store Banggood. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

