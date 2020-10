Dopo il debutto in Italia della versione Global e i primi segnali in merito ad una versione Lite, Xiaomi Mi Watch Color continua a non perdere colpi grazie ad un prezzo decisamente allettante, tramite un codice sconto utilizzabile sullo store GearBest: lo smartwatch “low cost” del brand cinese si conferma ancora una volta un best buy!

Codice sconto Xiaomi Mi Watch Color: lo smartwatch best buy torna in offerta con coupon

Lo Xiaomi Mi Watch Color ha entusiasmato fin da subito gli appassionati: il dispositivo arriva con un ampio panello circolare, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS, NFC, l'impermeabilità fino a 5ATM e tanto altro. La batteria è un'unità da 420 mAh e come al solito non mancano le varie modalità sportive ed un algoritmo migliorato per il monitoraggio dei dati dell'utente, sia per quanto riguarda l'attività cardiaca che il sonno. Insomma, un vero gioiellino!

Vi ricordiamo che il dispositivo può essere utilizzato in inglese: per impostare la lingua non dovrete far altro che seguire la procedura descritta nella nostra recensione.

Lo smartwarch Xiaomi Mi Watch Color è in offerta con codice sconto grazie allo store GearBest: se siete interessati al nuovo indossabile della casa cinese, in basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu