Quante volte non abbiamo proprio voglia di asciugare i nostri piatti o più in generale le nostre stoviglie a mano, nel caso foste sprovvisti di lavastoviglie, ma non vi va di lasciarli così nello scolapiatti tradizionale? Tutto questo può essere risolto dallo scolapiatti elettrico sterilizzatore UV di Xiaomi Viomi, che arriva su Banggood in offerta lampo, sconto con codice Coupon e spedizione da Europa ad un prezzo interessante.

Xiaomi Viomi: lo scolapiatti sterilizzatore UV rimuove fino al 99.9% dei batteri e dei germi ed è in sconto con codice Coupon e offerta lampo su Banggood

Il prodotto si presenta molto moderno e con un tocco di professionalità nel design. Lo scolapiatti sterilizzatore UV di Xiaomi Viomi può asciugare una buona quantità di stoviglie, grazie alla sua capienza massima di 55 litri. Esso è anche molto potente, grazie alla potenza da 260W e la temperatura massima di asciugatura da 75 °C.

Inoltre, lo scolapiatti Xiaomi Viomi è molto compatto, nelle sue dimensioni da 49.5 x 41 x 36.2 cm per un peso da 4.50 kg. È possibile in più selezionare il tempo di asciugatura fino a 60 minuti. La sua caratteristica peculiare però è la sterilizzazione, che rimuove dai piatti il 99.9% dei batteri e dei germi grazie alle luci UV.

Lo scolapiatti sterilizzatore UV di Xiaomi Viomi arriva quindi su Banggood in offerta con codice sconto ad un prezzo di 85€, senza dimenticare l'utile spedizione da Europa gratis. N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliato di disabilitare l'AdBlock.

