L'estate è ormai alle spalle, ma può capitare che qualche ultima giornata un po' più calda sia ancora possibile. Quindi, un condizionatore portatile, magari da tavolo, come il MICROHOO da Xiaomi YouPin che arriva in offerta su Banggood con sconto con Coupon e spedizione da Europa gratis ad un prezzo molto buono.

Xiaomi YouPin: il condizionatore portatile da tavolo MICROHOO, si ricarica come uno smartphone ed è in sconto su Banggood

Il condizionatore portatile da tavolo MICROHOO in offerta è un prodotto minimale e discreto, come vuole spesso la tradizione Xiaomi YouPin. Molto compatto, nelle dimensioni da 17.8 x 19.6 x 18.2 cm per un peso di 1.2 kg. Nonostante sia piccolo, ha una capacità idrica da 1 litro, che ci permette di utilizzarlo per molto tempo. È anche possibile aggiungere dei cubetti di ghiaccio al fine di accelerare il tempo di refrigerazione.

Con una sola carica, è possibile utilizzare il condizionatore da tavolo portatile MICROHOO fino a 6 ore al giorno consecutive. La comodità sta però nel fatto che è possibile ricaricarlo tramite USB Type-C. In più, può essere regolato con i tasti a sfioramento in varie modalità come vento naturale, timing e modalità sonno.

Il condizionatore da tavolo portatile MICROHOO da Xiaomi YouPin arriva quindi su Banggood in offerta sconto con Coupon all'ottimo prezzo di 35.60 €, senza dimenticare la spedizione da Europa gratis. N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

