Natale si avvicina sempre più, bisogna quindi iniziare a pensare che tipo di regalo fare. Un accessorio interessante per questo tipo di regalo può essere senza dubbio un drone quadricottero, come il CSJ S171 Pro, che va in forte sconto grazie all'offerta lampo su Cafago ad un prezzo top.

CSJ S171 Pro: riprese video in Full HD con il drone quadricottero in offerta lampo su Cafago

Il drone quadricottero CSJ S171 Pro si presenta nel design con forme moderne e sportive, ma è al suo interno che sta la potenza. Infatti, grazie alla batteria da 5000 mAh, vi permette di volare per 10 minuti consecutivi. La fotocamera è in grado di registrare video in Full HD a 25 fps e la trasmissione Wi-Fi ha una distanza massima di 80 metri.

Inoltre, il drone CSJ S171 Pro è regolabile con il controller smart collegato allo smartphone tramite l'applicazione dedicata. In più, è davvero compatto, grazie alle misure di 18 x 16 x 4 cm. Infine, è possibile eseguire le gesture entro 5 m di distanza.

Il drone quadricottero CSJ S171 Pro arriva quindi in sconto del 60% su Cafago, grazie all'offerta lampo, al prezzo di 25.50 €. Nel caso vogliate la versione 4K, potrete averla sempre in offerta lampo a pochi euro in più.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu