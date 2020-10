Se siete in cerca di un cacciavite elettrico ma prediligete una soluzione professionale, allora date un'occhiata alla soluzione targata Hoto, ennesimo prodotto presentato su Xiaomi Youpin e disponibile in offerta lampo a – 50%.

Il cacciavite elettrico professionale Hoto arriva da Xiaomi YouPin ed è in offerta lampo su Banggood

A differenza delle classiche soluzioni economiche, il cacciavite elettrico Hoto, direttamente da Xiaomi YouPin, si presenta come un dispositivo più professionale ed offre una potenza maggiore: infatti è in grado di spingersi fino ai 4 N e fino a 8 N in manuale. Ad esempio, l'ottimo Xiaomi Wiha (recensito qui) arriva ad un massimo di 1 N.

Il cacciavite elettrico professionale Hoto, lanciato su Xiaomi YouPin, debutta anche per noi occidentali ed è in offerta lampo sullo store Banggood (con spedizione gratis): non dovrete aggiungere alcun codice sconto, ma basterà accedere alla pagina dedicata tramite il box in basso e troverete il dispositivo in promo a metà prezzo (42€). Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu