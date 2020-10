Non sempre siamo disposti a spendere tanti soldi per i nostri dispositivi, che siano smartphone o indossabili, come gli auricolari wireless. Una soluzione in merito potrebbero essere le cuffie TWS in-ear BTH-241, che vanno in sconto con offerta lampo su Cafago ad un prezzo molto interessante.

Le BTH-241 sono le cuffie TWS in-ear ultra low cost in sconto con offerta lampo su Cafago

Le BTH-241 sono un classico modello di cuffie in-ear TWS con ingresso auricolare dotato di gommini intercambiabili. Sono dotate di Bluetooth 5.0, pairing veloce ed un chipset smart che permette anche una riduzione del rumore ambientale, oltre ad una batteria per auricolare da 40 mAh che garantisce 3 ore di ascolto continuo. Non mancano poi i controlli touch.

Il case è in forma tubolare ed ha un indicatore di carica LED posto su una delle estremità in cui è alloggiato anche il vano di ricarica Micro-USB per caricare la batteria da 300 mAh. Le cuffie TWS BTH-241 sono dotate di ottimi driver in grafene.

Le cuffie in-ear TWS BTH-241 arrivano quindi in sconto con offerta lampo su Cafago all'imperdibile prezzo di 10.12 €, che è davvero poco considerando quello che offrono in termini di specifiche. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto nel box in basso, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

