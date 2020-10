Siete in cerca di una fat bike per le vostre avventure? Avete bisogno di una bici elettrica votata alla resistenza e in grado di affrontare anche le strade più impegnative? Allora GearBest ha il prodotto che fa al caso vostro: l'e-bike Oasis ADO Z20C debutta oggi sullo store cinese ed è già in offerta lampo!

La bici elettrica Oasis ADO Z20C è la fat bike per le vostre avventure

Ovviamente, pur trattandosi di una massiccia fat bike con ruote da 20″, Oasis ADO Z20C si presenta con un design pieghevole e può essere trasportata agilmente ovunque. La bici elettrica è equipaggiata con un motore brushless da 350W in grado di offrire fino a 25 km/h di velocità; immancabili cambio Shimano, doppio freno a disco ed un display LCD integrato nel manubrio, in modo da visualizzare comodamente tutti i dati.

La bici elettrica Oasis ADO Z20C è in offerta lampo sullo store GearBest, con tanto di spedizione gratuita direttamente dal magazzino europeo (Germania). In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzare correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

