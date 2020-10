Gli smartphone da gaming stanno prendendo man mano sempre più consensi e sempre più appassionati si stanno avvicinando al settore. Ma ce n'è uno che pare non avere rivali quest'anno ed è il ROG Phone 3, soprattutto nella sua versione Strix Edition, che va in offerta sconto con codice Coupon ad un prezzo imperdibile su Banggood, soprattutto se è spedito da Europa.

ROG Phone 3 Strix Edition diventa imbattibile in offerta con Coupon su Banggood

Le specifiche di ROG Phone 3 Strix Edition sono davvero complete e importanti, quindi in offerta diventa davvero interessantissimo. Già considerando il chipset Snapdragon 865 Plus da 3.1 GHz, che può essere boostato a 3.4 GHz, un display da 6.59″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz, una memoria da 12 GB di RAM e 128 GB di storage, una batteria da 6000 mAh.

Guardando al lato multimedia, ROG Phone 3 Strix Edition ha una tripla fotocamera posteriore da 64 + 13 + 5 MP ed una selfie camera da 24 MP. Il modulo principale è in grado di registrare video fino ad 8K. Non mancano poi Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e NFC. Inoltre, è compatibile con tutti gli accessori da gaming dedicati (venduti separatamente).

Il ROG Phone 3 Strix Edition arriva quindi in offerta sconto su Banggood ad un prezzo di 484.60 € se scegliamo la spedizione da Cina, mentre se scegliamo quella da Europa avrà un prezzo di 501.70 €, tutto grazie al codice Coupon sconto che trovate nel box in basso. Vi consigliamo di selezionare la spedizione EU Priority Line per quello Cina ed EU Priority Mail per quello europeo.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

⭐️ Segui e supporta GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .