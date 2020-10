Non sempre siamo molto volenterosi di fare le pulizie di casa, specie lavare il pavimento o semplicemente spazzarlo. Quindi una soluzione che fa al caso nostro potrebbe essere un robot aspirapolvere e lavapavimenti, come il 360 S6 Pro, che torna in offerta lampo su GearBest con spedizione da Europa ad un ottimo prezzo.

360 S6 Pro: il robot aspirapolvere con tanta batteria, silenzioso, smart e potente va in offerta lampo su GearBest

Come riportato nella nostra recensione, il robot aspirapolvere lavapavimenti 360 S6 Pro si distingue per una potenza di aspirazione di 2200 Pa, un buon serbatoio per l'acqua da 200 ml, un avanzato sistema di sensori di LiDAR e gli algoritmi SLAM. Ma non solo, dato che ha una batteria da 5200 mAh che garantisce fino a circa 3 ore di utilizzo nella modalità più silenziosa che riduce il rumore fino a 53 dB.

Essendo anche smart il robot 360 ha un sistema di sensori anti-collisione che è possibile monitorare insieme ad altre funzioni sull'app dedicata e la possibilità di integrarlo al sistema smart home con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa. Sempre dall'app è possibile impostare le modalità di pulizia per tutta la casa.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti 360 S6 Pro va quindi in offerta lampo su GearBest al prezzo in sconto di 369.80 €, con la comoda spedizione da Europa.

