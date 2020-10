Anche questa giornata ci ha regalato qualche perla in salsa Xiaomi, con accessori economici (come il termometro ad alta precisione) e qualcosina di più particolare, come nel caso delle costruzioni in stile Star Wars. Ma le sorprese continuano con il campanello senza fili autoalimentato a marchio OPPLE, ennesima novità low budget disponibile all'acquisto su Xiaomi YouPin.

Il nuovo campanello senza fili di Xiaomi YouPin si ricarica da solo

Come di consueto quando si parla di questo tipo di prodotti, sono presenti due dispositivi, il campanello ed il modulo da inserire all'interno della propria abitazione. La distanza massima tra il campanello wireless e la sua controparte arriva fino ad 80 metri, quindi non sarà necessario preoccuparsi troppo. Il nuovo campanello senza fili di OPPLO, brand partner di Xiaomi Youpin, è autoalimentato: non ci sarà bisogno di collegare fili né di inserire una batterie perché basterà semplicemente premere l'apposito pulsante per generare l'energia elettrica necessaria a farlo funzionare.

Il retro presenta uno strato adesivo ultraresistente, in modo da non dover praticare fori o quant'altro. Inoltre è possibile impostare fino a 36 suoni differenti e 5 livelli di volume, compresa una modalità silenziosa. Il campanello senza fili è disponibile all'acquisto su Xiaomi YouPin, al prezzo di lancio di 55 yuan, appena 6.90€.

