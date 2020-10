Blackview BL6000 Pro è il primo rugged phone 5G al mondo

Era solo questione di tempo prima che il 5G facesse il suo debutto nel settore dei rugged phone, merito di Blackview BL6000 Pro. Il nuovo terminale del produttore è il primo al mondo con questa combinazione di caratteristiche, portando la connettività alle reti di nuova generazione su questa particolare categoria di smartphone. Se fino a qualche mese fa il 5G era esclusivo unicamente dei top di gamma, adesso si sta espandendo anche al resto del panorama della telefonia.

Il 5G entra nel mondo dei rugged phone con il nuovo Blackview BL6000 Pro

Fra il 2021 e il 2022 il 5G sarà sempre più imperante, come dimostra il lancio di questo Blackview BL6000 Pro. Nonostante sia un rugged phone, quindi non il più pregiato dei telefoni, è in grado di supportare le nuove reti. L'obiettivo è fornire un'esperienza immersiva nell'ambito della fruizione dei contenuti multimediali, grazie a velocità di picco di 2,3 Gbps in download ed 1,2 Gbps in upload. Traguardi ancora irraggiungibili per il pubblico, data la limitatezza della copertura, ma che ci auguriamo non rimangano tali nei prossimi anni. Nel caso di Blackview, il nuovo BL6000 Pro garantisce supporto SA e NSA alle bande globali 4G e 5G.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, Blackview BL6000 Pro è un rugged phone di rilievo, con certificazioni IP68 e IP69K contro liquidi e polvere. Non manca il grado MIL-STD-810G per la resistenza ad urti e cadute, proteggendo così l'impianto tecnico formato da un SoC MediaTek Dimensity 800 e 8/256 GB di storage. Sul retro troviamo una tripla fotocamera con sensore primario da 48 MP, mentre all'interno si cela una capiente 5.280 mAh. Nelle prossime settimane avrà luogo il lancio ufficiale e scopriremo anche a quale prezzo sarà proposto.

