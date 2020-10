ASUS Zenfone 7 e 7 Pro si aggiornano con fix importante per la fotocamera

Mentre sono aperte le iscrizioni per la beta di Android 11, ASUS Zenfone 7 e 7 Pro (quest'ultimo si è guadagnato il plauso di DxOMark lato selfie) ricevono un importante aggiornamento che porta con sé alcune migliorie, ma che principalmente si occupa di introdurre un hotfix dedicato alla fotocamera. Ecco tutti i dettagli direttamente dal changelog ufficiale.

ASUS Zenfone 7 e 7 Pro, nuovo aggiornamento: ecco che cosa cambia

Il nuovo aggiornamento dedicato ad ASUS Zenfone 7 e 7 Pro porta il software a bordo dei due modelli top alla versione 29.13.7.44 ed è stato rilasciato a partire da oggi, 20 ottobre. In base a quanto si legge dal changelog pubblicato dalla stessa compagnia (trovate il link in fonte), l'update porta con sé un importante hotfix dedicato alla scadenza della licenza della fotocamera (alla fine di ottobre 2020). Insomma, come avvista lo stesso log, è importante effettuare l'aggiornamento in questione per un corretto funzionamento della fotocamera. Di seguito trovate l'elenco completo delle novità:

Hotfix per la scadenza della licenza della fotocamera alla fine di ottobre 2020

Assicurati di eseguire l'aggiornamento a questa versione per un corretto funzionamento della fotocamera

Ottimizzata la logica del rilevamento degli ostacoli che capovolgendo la telecamera

Ottimizzato l'effetto fotografico dinamico della fotocamera

Migliorati i problemi di shake occasionale nella modalità videocamera 60FPS

APN IT Windtre aggiornato

VoWiFi abilitato su CSL (HK)

Il nuovo update è dedicato ai modelli ASUS Zenfone 7 e 7 Pro siglati ZS670KS e ZS671KS, in vendita anche da noi; infatti lo stesso changelog riporta l'aggiornamento dell'APN per il gestore italiano Windtre. Come al solito in questi casi, il firmware è in roll out incrementale e arriverà a bordo di tutti i modelli interessati nel corso dei prossimi giorni.

