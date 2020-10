Mentre in patria hanno fatto capolino i nuovi GTR 2 e GTS 2, noi occidentali aspettiamo novità sul lancio di questi modelli anche alle nostre latitudini. Nonostante l'attenzione sia focalizzata su questi, Huami ha presentato anche un'ulteriore aggiunta, che risulterà di certo gradita agli appassionati in cerca di una soluzione ancora più economica. Amazfit Bip U e Bip U Pro si presentano appetibili fin da subito, ricalcano un design iconico e non si fanno mancare nulla: ecco tutti i dettagli su specifiche, caratteristiche, prezzo e disponibilità (per il momento solo in India).

Amazfit Bip U e Bip U Pro: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi smartwatch

Design e caratteristiche

I nuovi Amazfit Bip U e Bip U Pro arrivano con un display a colori di forma quadrata, un pannello TFT da 1.43″ con risoluzione 302 x 302 pixel. Ovviamente si tratta di un dispositivo compatto e leggero, delle dimensioni di 40.9 x 35.5 x 11.4 mm per un peso di appena 31 grammi. Il corpo è realizzato in policarbonato, con un cinturino in silicone da 20 mm.

Funzionalità

Sport e salute sono le parole d'ordire dei nuovi indossabili. Non manca il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), feature ormai imprescindibile per i nuovi modelli, con tecnologia OxygenBeats. Trattandosi di uno smartwatch dedicato agli utenti più attivi, non mancano nemmeno oltre 60 modalità sportive; ad affiancare il monitoraggio del sonno SomnusCare e dell'attività cardiaca (tramite un sensore PPG BioTracker 2) troviamo anche quello dello stress e un pratico training per la respirazione.

A completare la panoramica delle funzionalità troviamo la possibilità di visualizzare le notifiche (di chiamate, messaggi ed app), il controlli della musica, la possibilità di scattare foto da remoto ed il resto delle classiche feature software.

Autonomia ed altri dettagli

La batteria è un'unità da 230 mAh, in grado di offrire fino a 9 giorni di autonomia, a fronte di una ricarica di circa 2 ore (tramite connettore POGO Pin). Presente all'appello l'impermeabilità fino a 50 metri (5 ATM) e, di conseguenza, il supporto per il nuoto, così come il Bluetooth 5.0. Ovviamente si tratta di una soluzione compatibile con l'app Zepp.

Che cosa cambia con il modello Pro

Per quanto riguarda Amazfit Bip U Pro, il dispositivo non è ancora disponibile sul sito ufficiale del brand ma nonostante ciò vengono riportati alcuni dettagli. Lo smartwatch dovrebbe ricalcare quanto visto con il modello base, con l'aggiunta del supporto al GPS integrato (feature che appunto manca su Bip U).

Amazfit Bip U e Bip U Pro: prezzo e disponibilità

Il prezzo di Amazfit Bip U è di 5.499 rupie, circa 69€ al cambio attuale; nonostante ciò al momento risulta in offerta lancio a 3.499 rupie, circa 40€, una cifra molto più appetibile. Le vendite in India cominceranno dal 16 ottobre mentre non sappiamo ancora molto circa la sua disponibilità qui in Europa. Nell'attesa di qualche nuova informazione, quindi, continuate a rimanere sintonizzati sul nostro sito.

